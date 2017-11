Mauritanie: Le Président de la République visite le centre hospitalier des spécialités de Nouadhibou

Dans le cadre de la visite qu'il entreprend actuellement dans la wilaya de Dakhlet-Nouadibou, le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a effectué une visite d'information au Centre hospitalier des spécialités médicales de la ville de Nouadhibou qui représente un bond qualitatif dans le domaine de la santé au niveau national, voire sur les plans sous-régional et international.

Le Président de la République s'est rendu, en compagnie du président de l'Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou, dans les différents pavillons de ce centre et a rencontré la mission médicale cubaine de 50 personnels (médecins, spécialistes, techniciens et infirmiers) qui en constitue le staff médical dans le cadre d'un accord bilatéral de coopération entre la Mauritanie et l'Etat cubain.

Le Président de la République s'est enquis de la situation des équipements médicaux de l'hôpital qui sont parmi les plus performants dans la sous-région et dans le monde (Scanners, IRM, échographes, radios, etc.).

Ce centre hospitalier des spécialités d'une capacité de 99 lits comprend plusieurs unités distinctes répondant aux normes internationales sur plan de l'hygiène hospitalière.