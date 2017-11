Congo-Kinshasa: La guillotine

La région du "Grand Kasaï" reste le plus important foyer de la maladie en concentrant à elle-seule… Plus »

Sans majorité réelle à l'Assemblée nationale - en plus d'être non élu - face aux députés nationaux, le Premier ministre est plus que jamais un homme seul. C'est une cible facile pour l'Assemblée nationale.

Non habitué à l'exercice démocratique de l'Assemblée nationale, Bruno Tshibala a découvert, hier mercredi, le chaudron de la Chambre basse du Parlement. Selon divers observateurs de la scène politique, on estime que les jours du Premier ministre à la primature sont comptés. En tout cas, s'il parvient à sortir du bourbier de l'Assemblée nationale, nombreux pensent que le Premier ministre est désormais à la merci du Parlement qui peut le déstabiliser à tout moment.

