Congo-Kinshasa: H.T. Lokondo - « L'inconscience à ce niveau de responsabilité du Premier ministre frise l'incompétence »

Il nous suit directement ou indirectement. C'est pour cela, conformément à l'article189 de notre règlement intérieur, j'invite le président de la République à tirer toutes les conséquences du débat de ce jour, car c'est une question de responsabilité politique. Un homme d'Etat n'a que trois juges : le Dieu Tout-Puissant, le peuple et sa propre conscience. Je demande que le Premier ministre démissionne dans 72 heures. Autrement, moi-même et les autres intervenants allons déclencher une procédure parlementaire adéquate : motion de censure ».

Après toutes ces réactions, Bruno Tshibala avait besoin de quelques minutes pour réagir. Il est revenu dans la salle sollicitant l'indulgence de l'Assemblée nationale. Mais pour l'auteur de l'interpellation, le député MP Henri-Thomas Lokondo, le Premier ministre doit démissionner. Il l'accuse de manque de leadership : « l'inconscience à ce niveau de responsabilité du Premier ministre traduit, à mon humble avis, un manque total de leadership, de volonté politique et frise même l'incompétence... Il ne dira pas que cette faute commise par lui-même et son gouvernement a été faite sous l'impulsion du chef de l'Etat. Il est établi que le Premier ministre et son gouvernement ont violé intentionnellement la Constitution et la loi sur les finances publiques. Je prends acte de vos excuses, mais il s'avère que le chef de l'Etat est garant de la Constitution.

Des interventions ont été tranchantes : Masanga (MP) : « Je me demande si le Premier se sent à l'aise après avoir donné de telles réponses. Le chevauchement des calendriers budgétaires, mais il y a la continuité de l'Etat. C'est vraiment des arguments qui ne tiennent pas debout... ».

