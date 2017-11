Sénégal: Ce logiciel espion dit à Google où vous êtes, même hors connexion

Comme Google, la société n'a pas prévenu les utilisateurs, et selon Elliott Alderson, le hacker qui a détecté cette méthode, les données circulaient entre l'Europe et la Chine sans même être cryptées. Wiko a annoncé que son dispositif serait bientôt modifié pour se mettre en conformité avec la législation.

Cette semaine, c'est le français Wiko qui s'est fait pincer à cause d'un logiciel espion dans ses smartphones qui envoie chaque mois des informations personnelles à Tinno, le fabricant chinois des smartphones de la société française. Ces données (le numéro de client, l'IMEI, le numéro de série, la version du système d'exploitation) permettraient, selon Wiko, d'évaluer l'utilisation des smartphones et leur durée de vie afin de les améliorer. Il y a quelques semaines, OnePlus s'est fait repérer par un expert en cybersécurité en utilisant la même technique.

Même si celle-ci semble cohérente, Google a omis de prévenir les utilisateurs d'Android et, dans ses CGU (conditions générales d'utilisation), le groupe évoque les méthodes de localisation qu'il utilise, mais pas précisément celle-là. L'affaire n'ira probablement pas plus loin, mais elle rajoute aux suspicions de récupération illicite de données qui pèsent sur les sociétés du numérique.

