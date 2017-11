Maroc: Domaines clinique, médico-technique, managérial... L'hôpital Ibn Sina de Rabat et Dallal Jamm signent une convention de partenariat

Le Centre hospitalier universitaire (Chu) Ibn Sina de Rabat et le Centre hospitalier national Dalal Jamm de Dakar ont mis en place une convention de partenariat permettant des échanges entre les deux institutions dans les domaines clinique, médico-technique, infirmier et managérial.

Cette information est contenue dans un communiqué qui nous est parvenu. A l'ordre du jour, a figuré la proposition des axes de collaboration, la sélection des domaines d'intérêt commun, la finalisation du plan d'actions et la signature du procès verbal du comité de pilotage. « Les deux parties ont mis en exergue les liens privilégiés et l'amitié traditionnelle existant entre les deux pays, destinés à développer un partenariat fort ayant pour objectifs généraux l'enrichissement culturel partagé et la dynamisation du développement des deux institutions.

Ceci, en tenant compte des dispositions du protocole d'accord dans le domaine de la santé signé entre les deux gouvernements le 3 mars 2005, ainsi que la volonté des directeurs des deux Chus respectifs », lit-on dans le communiqué. En outre, « les deux établissements ont tenu une réunion du comité de pilotage en vue d'arrêter, d'un commun accord, les différentes actions de coopération à mener durant la période 2017-2018 », poursuit le texte. Lequel nous apprend que cette réunion du comité de pilotage s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions de la convention de partenariat.

Les deux parties ont convenu d'échanger pendant cette période autour des domaines techniques ayant rapport avec la gouvernance hospitalière, notamment le management organisationnel des unités de soins, la démarche qualité en milieu hospitalier, les outils de la planification stratégique (contractualisation des objectifs et moyens), l'implémentation et le suivi du processus d'externalisation. Le comité de pilotage se réunit une fois par an en alternance », souligne le communiqué. Une prochaine rencontre est prévue à Rabat, en fin 2018, entre les deux parties pour un suivi des accords signés.