Sénégal: Levée de l'immunité parlementaire du maire de Dakar - Les députés de l'opposition dénoncent un coup de force

La commission ad hoc chargée de la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall n'a pas pu auditionner le maire de Dakar. Même si le président et les membres de ladite commission ont voulu se rendre à Rebeuss pour l'interroger, ils se sont vu opposer une fin de non-recevoir par M. Sall. Pour autant, le président de la commission, Aymérou Gningue, aurait déjà fait son rapport et souhaiterait une convocation de la plénière dans les plus brefs délais. Ce qui s'apparente aux yeux des députés de l'opposition comme un coup de force.

« Au lieu de lui accorder la liberté provisoire pour qu'il se défende à l'Assemblée nationale, le président de la commission a fait du forcing et a dit qu'il va faire un rapport et demander à la plénière de lever son immunité parlementaire », a relevé Modou Diagne Fada à l'issue de la rencontre qui y a eu lieu, hier, entre les députés non-inscrits et ceux de l'opposition.

D'ailleurs, la réunion des présidents est même convoquée, selon Modou Diagne Fada, aujourd'hui à midi, pour fixer la date de la plénière.

Ce qui est regrettable à ses yeux. « La conférence des présidents va arrêter la date de la plénière en ne respectant pas ses droits et en ne respectant pas la procédure », a dénoncé le coordonnateur des députés non-inscrits. Députés libéraux démocrates et non-inscrits ont aussi décidé de faire face à la presse cet après-midi. Une façon pour eux de revenir sur les cas Khalifa Sall et Cheikh Tidiane Gadio.