Sénégal: Ecole de recherche en mathématiques - 65 spécialistes de 13 pays d'Europe et d'Afrique réunis Ziguinchor

Le département de Mathématiques de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz) organise, du 20 novembre au 2 décembre 2017, une école de recherche en mathématiques. Cette rencontre scientifique internationale réunit 65 mathématiciens de 13 pays d'Europe et d'Afrique.

Elle a pour objectif de discuter des derniers développements en géométrie complexe et applications. Dans ce cadre, le département de Mathématiques de l'Uasz a convié 7 des meilleurs spécialistes du monde en géométrie complexe et ses applications pour qu'ils viennent parler, chacun dans sa spécialité, des derniers développements en la matière.

Selon le président du comité d'organisation, Daouda Niang Diatta, « la finalité de la rencontre est de mettre en contact les enseignants-chercheurs du Sénégal et de permettre aux étudiants en Mathématiques de notre pays d'être au contact de ce qui se fait dans les plus grandes universités en géométrie complexe et applications ».

Pour le recteur de l'Uasz, il s'agira, à travers cette école de recherche en Mathématiques, de contribuer à l'essor des mathématiques en Afrique, en permettant aux jeunes chercheurs d'échanger et de partager leurs expériences avec la communauté mathématique internationale. Cette école sera également une occasion pour les étudiants en master et les doctorants d'acquérir des connaissances de base en géométrie complexe et applications.

« Ce sera aussi une opportunité pour eux d'obtenir la collaboration des chercheurs ici présents pour la codirection de leurs thèses ou encore d'établir un cadre d'échange pour la recherche avec d'autres laboratoires extérieurs », a indiqué le Pr Courfia Kéba Diawara.

L'école de recherche en Mathématiques de Ziguinchor a pu être organisée grâce au soutien financier et matériel de partenaires nationaux et internationaux. Le Pr Marie Salamon Sambou de l'Uasz en est le directeur scientifique.