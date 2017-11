Sénégal: Conseil présidentiel de l'investissement - Le Cdes salue les mesures prises par Macky pour les micros entreprises

Le Conseil des entreprises du Sénégal (Cdes) se désolidarise du discours peu "discourtois" de Mansour Kama, président du Conseil national des entreprises du Sénégal (Cnes), au nom du secteur privé national, à l'endroit du chef de l'Etat, lors du 13ème Conseil présidentiel de l'investissement (Cpi). Babacar Diagne, président du Cdes l'a réprouvé lors d'un point de presse, tenu à cet effet, mardi dernier, à Dakar.

«Notre appel a été bien entendu. Nous sommes satisfaits de la décision du président de la République», a salué Babacar Diagne, président du Conseil des entreprises du Sénégal. Il faisait mardi dernier, à Dakar l'économie du 13ème Cpi, tenu lundi dernier à Dakar.

L'une de ces mesures fortes reste «l'ouverture d'une branche d'encadrement et d'accompagnement de la très petite entreprise et de la Pme au sein de l'Agence de développement et d'encadrement des Petites et moyennes entreprises (Adepme) et la suppression de l'impôt minimum forfaitaire (Imf)», a détaillé Mr Diagne.

Mieux, dans son propos, il avance : «Nous avons eu une réponse plus efficiente du ministre de l'économie des Finances et du Plan Amadou Ba, qui nous a suggéré d'opter pour la suppression de Contribution globale unique (Cgu)».

Selon lui: «La Cgu est une taxe qui représente six différentes taxes et qui permet de pallier l'Imf», s'est-il ainsi réjoui. A ce sujet, il a salué à sa juste valeur les mesures prises par le président de la République pour l'accompagnement de la micro-entreprise, la branche la plus importante et la plus dynamique en termes d'initiatives entrepreneuriales et de création d'emplois. Laquelle micro-entreprise est susceptible de devenir une Pme et plus tard une grande entreprise. Mais, celle-ci est lourdement handicapée par entre autres défauts l'absence d'accompagnement, et autres impôts et taxes. Lequel impôt, fait-il remarquer «désavantage les sociétés nouvellement crées».

Le Cdes se désolidarise du discours du Cnes

N'en déplaise à Mansour Kama, Président du Conseil des entreprises du Sénégal (Cdes), qui lors du Conseil présidentiel de l'investissement s'est vivement offusqué devant le chef de l'Etat sur l'absence de dialogue notée et la supposée "concurrence" déloyale savamment "entretenue" notamment dans l'octroi des marchés publics au secteur privé national. A son avis: «Macky Sall est non seulement défenseur de l'entreprise sénégalaise mais aussi africaine.

A plusieurs rencontres internationales, le chef de l'Etat Macky Sall a défendu l'entreprise sénégalaise, en particulier et africaine en générale». «Je trouve discourtois le discours de Mansour Kama, président du Cnes à l'endroit du chef de l'Etat Macky Sall. Ce genre de discours n'est pas à délivrer. D'ailleurs, le Cdes n'a été ni de prêt, ni de loin associé à la formulation de ce discours. Par conséquent, le Cdes se désolidarise et désapprouve ledit discours», a-t-il regretté.

Le Cdes, est une organisation regroupant «115 entités pour un total de 25 600 opérateurs économiques», a précisé, son président Babacar Diagne.