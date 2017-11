Sénégal: Transport aérien - Les opérateurs économiques souhaitent une collaboration avec l'Aibd

Les opérateurs économiques des chambres de commerce, d'agriculture et d'industrie du Sénégal ont effectué hier, mercredi 22 novembre une visite à l'aéroport international Blaise Diagne. Ils ont profité de cette occasion pour faire part au directeur général de l'Aibd leur souhait de nouer un partenariat avec la direction de l'aéroport.

En visite hier, mercredi 22 novembre, à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, les opérateurs économiques des chambres de commerce, d'agriculture et d'industrie du Sénégal ont émis le souhait de nouer un partenariat avec la direction générale de l'infrastructure aéroportuaire.

« Nous sommes venus visiter notre outil de travail parce l'aéroport c'est pour aller et venir et notre métier c'est d'aller chercher des investissements directs étrangers, recevoir des investisseurs étrangers au Sénégal et d'exporter des produits made in Sénégal pour vendre la destination sénégalaise que ce soit dans le domaine du tourisme, de l'exportation des produits du cru tels que le poisson, les fruits et légumes. Notre outil de travail devrait être en partie l'aéroport international blaise Diagne », a indiqué Daouda Thiam, président par intérim de la chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Dakar.

Etant des clients et des fournisseurs de l'Aibd, les opérateurs économiques trouvent qu'ils ont les mêmes missions que l'aéroport donc leur devoir c'est de s'impliquer au développement de l'infrastructure. « Nous sommes des clients et des fournisseurs de l'Aibd.

Forcément quelque part, on a des points de jonction sur lesquels nous pouvons travailler ensemble. Maintenant nous allons formaliser tout cela. Nous discutons avec le directeur et son équipe pour qu'ensemble, nous définissions les voies et moyens par lesquels les opérateurs économiques pourront tous travailler avec cet aéroport qui est vraiment un bijou», dit-il.

De son côté, Aly Mboup, secrétaire général de la chambre de commerce de Dakar, se réjouit de la bonne qualité des services de l'aéroport. «Ce qu'on a vu ici nous encourage parce que le Sénégal ce n'est pas seulement Dakar. Je crois que le Sénégal doit bouger et ce mouvement doit être accompagné par le professionnalisme de nos opérateurs économiques qui, du matin au soir, sont dans les avions parce que c'est cela l'objet de leur mission. Donc ce bijou avec ses capacités d'extension nous rassure. Avoir un environnement où il est prévu prés de 4000 Ha c'est extrémement satisfaisant pour nous opérateurs économiques », soutient-il.