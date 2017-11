Sénégal: " Si j'étais roi, je ferai de l'enfance..."

Et si j'étais leur mère je ferai tout ce qui précède, en plus de les nourrir avec le précieux lait enfoui dans mon sein, rien que pour leur salut. Mon enfant, la prunelle de mes yeux, le soleil de mes beaux jours.

Si j'étais enfant je leur ferai aimer le présent et regarder le futur avec espérance. Et je resterai toujours sage, gage d'un beau présage.

Si j'étais artiste, leur apprendrai à aimer les œuvres divines. Et musicien, je leur ferai écouter des mélodies d'amour qui feront danser leur cœur et leur ferai chanter en chœur.

Si j'étais instructeur je leur apprendrai les sciences de la vie, le savoir-faire et le savoir être et comment rester dignes.

Si j'étais religieux, je les mènerai sur le chemin de la vertu, le respect de la croyance d'autrui et la tolérance des autres.Si j'étais moraliste, je leur enseignerai la bonté et l'amour du prochain.

Si j'étais politicien, je leur apprendrai à défendre leurs idées et à être de bons citoyens. Je les protègerai contre les forts et les tentations adultes.

Si j'étais riche, j'étancherai la soif et je nourrirai tous les enfants. Et en tant que père je prendrai soin des petits, je les éduquerai en les instruisant avec affection.

Si j'étais médecin, je me ferais soin pour tous les enfants. Soigner et guérir ces êtres innocents et délicats seraient mon unique dessein.

Mon enfant, ton regard est le symbole d'une beauté dont l'infirmité humaine ne peut appréhender les couleurs. Comme un tissé de soleil, seule la grâce divine peut en connaitre les déclinaisons, sous les yeux attendris de ta chère et douce maman qui t'a si délicatement porté et mis au monde.

