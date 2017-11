Sénégal: Transport interurbain à Dakar - Sentaxitrafic sur le marché dakarois

«Notre solution est en effet un système de localisation de commande et de réservation de taxi ou Vtc intégrant tous les paramètres à même de garantir une efficacité en toute sécurité. La solution entièrement sécurisée repose sur l'utilisation des technologies les plus avancées avec un système alerte. Notre plateforme dénommée SentaxisTrafic est un outil de système d'information et de simplification dans la réservation en un clic», mentionne le document.

La mobilité à Dakar se densifie avec l'arrivée prochaine sur le marché d'une toute nouvelle plateforme qui met à la disposition du public, «une flotte de véhicule taxis et VTC visibles avec un système de commande immédiat et une réservation à l'avance à toute heure», renseigne une note transmise à la Rédaction de Sud Quotidien, hier, mercredi 22 novembre.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.