Sénégal: Campagne de commercialisation de l'arachide à Kaolack - Plus de 400 points de collecte ouverts à 373 opérateurs

En prélude de l'ouverture officielle de la campagne de commercialisation de l'arachide, prévue le 1er décembre prochain sur toute l'étendue du territoire national, les préparatifs vont bon train.

Hier, la Fédération nationale des opérateurs, stockeurs privés et transporteurs (Fnosp/t), l'Association des producteurs de semences, les syndicats de paysans et d'autres organisations paysannes, se sont retrouvés avec le Comité national interprofessionnel de l'arachide (Cnia) pour discuter et mettre à la disposition des opérateurs les points de collecte faisant l'objet d'un agrément avéré cette année.

Concernant la prochaine campagne de commercialisation, un ensemble de 432 points de collecte a été retenu et confié à une population de 373 opérateurs de la zone centre, répartis dans les régions de Kaolack, Fatick, Tambacounda, et Kaffrine. Dans les détails, Kaolack dispose ainsi de 135 points de collecte d'arachides pour 123 opérateurs, Fatick 64 points pour 44 opérateurs, Tambacounda 135 points ouverts à 133 opérateurs et Kaffrine 98 points pour une population de 76 opérateurs.

Ainsi, après ces opérations d'affectation et de distribution de ces points de collecte, un acte réglementaire auquel le Cnia et ses administrés sont soumis chaque année avant le démarrage de la campagne, les opérateurs profiteront de cette dernière semaine qui nous sépare de l'ouverture officielle de ces échanges commerciales pour aller trouver les agréments auprès des huiliers, notamment de la Sonacos, histoire d'être fin prêts pour le démarrage de ces futures opérations de collecte et réception des graines. Jusqu'à la journée d'hier, mercredi 22 novembre, c'est seulement auprès des usines comme la Copéol et le Wao où ce genre d'activités est totalement fermé aux opérateurs, le temps que ces entreprises voient l'arrivée de la subvention attendue de l'Etat.