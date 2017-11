Angola: Le gouvernorat crée une équipe technique pour des travaux paralysés à Cazenga

Cazenga — Une équipe technique multisectorielle devrait être constituée par le gouvernorat provincial afin de trouver des solutions pour récupérer l'avenue Ngola Kiluanji, qui est dégradée et avec un cratère de plus de deux mètres de profondeur.

Sur Ngola Kiluanji, la section reliant la 5ème Avenue / Deolinda Rodrigues est dans un état de dégradation avancé provoquant d'importantes perturbations de la circulation routière, ainsi que le cratère non couvert laissé par l'EPAL depuis plus de deux ans, après la réalisation des travaux routiers.

Le vice-gouverneur de Luanda pour le secteur techniques et infrastructures, Paulo kay, parlant à la presse après le travail sur terrain effectué par le gouverneur Adriano Mendes de Carvalho, a déclaré que la commission travaillera pour vérifier les travaux au point mort à Cazenga.

Selon lui, des travaux effectués par l'Entreprise Publique d'Eau de Luanda (EPAL) dans un sens empêchent la circulation normale des véhicules, et que d'autres situations découvertes rendent impossible le remplacement de l'asphalte.

Avec la visite faite par le gouverneur, il a été possible, avec les différentes parties prenantes, d'établir un plan d'action pour résoudre tous les problèmes le plus rapidement possible et par conséquent améliorer la mobilité sur la rue Ngola Kiluanje.

Quant à la 5ème avenue, selon le responsable, il est important que l'INEA et le ministère de la Construction travaillent ensemble pour résoudre le problème et achever les travaux pour dégager la circulation sur la 4ème Avenue et la rue Comandos.

Cazenga, l'une des neuf municipalités de la province de Luanda, compte six districts urbains, notamment Tala-Hadi, Hoji ya Henda, Cazenga, 11 de Novembre, Kima-kieza et Calwenda.