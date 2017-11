Angola: Le Président de la République en route pour l'Afrique du Sud

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a quitté Luanda ce jeudi dans après-midi pour l'Afrique du Sud, lors de sa première visite officielle depuis son investiture le 26 septembre, à l'invitation de son homologue sud-africain, Jacob Zuma.

A son départ de l'aéroport international 4 de Fevereiro, le Chef de l'Etat angolais, accompagné de la première dame, Ana Dias Lourenço, a été salué par le vice-président de la République, Bornito de Sousa, le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, des membres du Gouvernement parmi d'autres individuatités.

La visite de deux jours en Afrique du Sud vise principalement à renforcer la coopération économique et diplomatique entre les deux pays, notamment en signant un accord d'interdiction de visa sur les passeports ordinaires.

La nouvelle ère de coopération économique entre l'Angola et l'Afrique du Sud a commencé avec la création d'un partenariat stratégique en août 2009 lorsque le président de l'époque José Eduardo dos Santos et Jacob Zuma ont signé à Luanda les premiers accords de service, ainsi que des mémorandums sur les transactions, l'industrie, le commerce, le logement, les sports et les loisirs.

En août 2009, Jacob Zuma avait effectué sa première visite d'État en Angola, après son investiture, s'étant entretenu avec José Eduardo dos Santos; maintenant c'est João Lourenço qui accomplit son premier voyage dans ce pays, avec lequel il prédit des liens plus étroits et sans barrières migratoires.

L'Angola et l'Afrique du Sud sont les plus grandes puissances économiques et militaires de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Par conséquent, ils ont la responsabilité de l'intégration économique, de la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région.