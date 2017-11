Algérie: Man City - Riyad Mahrez pourrait débarquer en janvier

Ancien gardien de l'équipe nationale de football du Cameroun et aujourd'hui consultant média, Joseph… Plus »

Et selon Don Balon, le manager des Sky Blues suivrait de près Riyad Mahrez, sous contrat jusqu'en 2020 avec Leicester City, où il a été sacré champion d'Angleterre en 2016. Âgé de 26 ans l'ancien joueur de Ligue 2 française arriverait chez les Citizens pour donner plus de profondeur à l'effectif déjà pléthorique de Pep Guardiola. Acceptera-t-il de rejoindre un club pour s'asseoir sur le banc ?

Selon le média anglais Sky Sports Riyad Mahrez serait la nouvelle cible de Manchester City. Le leader de la Premier League envisagerait même de faire venir l'international algérien dès janvier prochain. Le départ de Jesus Navas en août dernier a laissé un grand vide dans le compartiment offensif de man City. Pour le technicien espagnol, il faut vite trouver une solution, au risque d'être dans une mauvaise position lors de la phase retour. Le principal objectif pour Manchester City c'est de continuer sur cette lancée et ainsi maintenir le rythme pour remporter le titre de champion cette saison, mais pour cela le coach aura besoin de nouveaux joueurs et le profil de l'international algérien semble correspondre à ce qu'il recherche.

