Devant cet état de fait, M. N'Guessan considère que le continent ne peut plus se contenter seulement de dette externe et de financements concessionnels.

S'y ajoute le renforcement des infrastructures régionales, la promotion du commerce intra-africain et l'investissement, et la facilitation de la circulation des personnes à travers les frontières. Ainsi que de renforcer les compétences cruciales, élargir l'accès à l'eau et à l'assainissement, renforcer les systèmes de santé et créer 25 millions d'emplois.

Une transformation qui passe par la réalisation des ses cinq priorités à savoir de trouver 60 à 90 milliards de Dollars US nécessaires par an pour effectuer 130 millions de nouveaux branchements au réseau électrique, 75 millions de nouveaux branchements hors réseau.

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), au titre de sa stratégie décennale, encourage la mobilisation par l'Afrique de ses propres ressources. Le responsable Pays de son Bureau au Sénégal l'a rappelé, ce jeudi 23 novembre à Dakar, à la deuxième journée du 6 ème Atelier Annuel BAD/AFMI (Initiative des marchés financiers Africains) sur le Développement Des Marchés Obligataires et le Secteur Financier. La Banque compte également appuyer les initiatives visant à améliorer l'infrastructure financière en Afrique, à approfondir et à étendre les marchés financiers locaux.

