Angola: Le gouvernorat de Cuando Cubango appelle à l'appui pour la réintégration des personnes handicapées

Menongue — Le gouverneur de Cuando Cubango, Pedro Mutindi, a sollicié mercredi, à aux organisations de la société civile des appuis divers pour permettre la réinsertion sociale des résidents handicapés physiques du village 11 de Novembro - Kassela, situé à plus de 70 kilomètres de Menongue.

Le gouverneur a formulé cette demande quand il s'adressait aux handicapés physiques (507 mutilés) et leurs familles, près de plus de 1447 personnes installées par le gouvernorat de Cuando Cubango dans cette localité.

Il a signalé que les mutilés des ex-FALA et leurs familles font partie d'un groupe de citoyens préalablement réinstallées par le gouvernorat en 2009 dans le quartier 11 de Novembro, municipalité de Mavinga, à plus de 400 kilomètres à l'est de Menongue, la capitale provinciale.

Le gouvernant a rappelé que toutes les difficultés financières étaient connues, exhortant la société civile à soutenir ces familles afin qu'elles puissent créer leurs propres conditions, nécessaires au processus de leur réintégration.

Pedro Mutindi, qui a posé mercredi la première pierre pour la construction dans une première phase de 50 maisons préfabriquées sur une période de quatre à six mois par l'entreprise China Hyway, a reconnu le soutien apporté par la direction de la JMPLA à Cuando Cubango et l'administration de Menongue mettent à la disposition de ces familles.

Il a indiqué qu'en 2016, le gouvernement avait décidé de les transporter à l'endroit où ils habitent actuellement, en vue d'une meilleure assistance orthopédique.

"Avec les conditions d'assistance orthopédique existant à Menongue et d'autres que nous pouvons demander au gouvernement central, nous pouvons progressivement résoudre leurs problèmes de réinsertion sociale de ces handicapés physiques", a-t-il ajouté.

Il a indiqué qu'un partenariat avait été établi entre les Gouvernements angolais et sud-coréen en 2016 pour soutenir le Centre de réadaptation physique Menongue. Dans cette 4ème République, les programmes seront repris pour apporter des solutions aux problèmes susmentionnés qui affectent les handicapés, ainsi qu'à d'autres existants à Cuando Cubango.

Il a informé que les personnes handicapées et leurs familles étaient maintenant intégrées dans l'activité agricole, pour faciliter l'entraide, ainsi que leur socialisation et, plus tard, être incorporées dans d'autres services.

Pour encourager l'activité agricole, le gouverneur a promis, sous peu, la remise, à travers l'administration municipale de Menongue, des charrues de traction animale et d'autres moyens à cette communauté qui se dédient essentiellement à l'agriculture.