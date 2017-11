Angola: Plus de 200 emplois seront créés à Bié

Cuito — Plus de deux cents nouveaux emplois seront créés au premier semestre 2018, avec le démarrage de quatre usines de fabrication, a informé jeudi, dans la ville de Cuito, province de Bié, le directeur provincial de l'industrie et de la géologie et des mines, António Paposseco.

Selon António Paposseco, de ces usines, il y a deux fabriques d'eau minérale, construites dans le centre administratif de Cuquema, à 17 kilomètres au sud de Cuito, et au siège de la capitale provinciale.

Il y a aussi deux des briques et tuiles, construites dans la commune de Chipeta (municipalité de Catabola), et dans la commune de Cunje (Cuito)

En raison de la rareté des devises dans le pays, il a révélé que 99 unités de fabrication ont fermé les portes, parce que les matières premières sont importées du Portugal et du Brésil.

Malgré la pénurie de devises, a-t-il poursuivi, 236 usines fonctionnent actuellement, parmi lesquelles les boulangeries et les moulins dans les districts de Andulo, Cuito, Nharea, Camacupa Chinguar, Chitembo et Cunhinga et Catabola.