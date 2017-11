Angola: La Biélorussie et le pays se mettent d'accord sur le montage d'automobiles

Luanda — Le marché angolais pourrait à moyen terme monter des véhicules à moteur, tels que des autobus, des tracteurs et d'autres équipements, dans le cadre de la coopération entre l'Angola et la Biélorussie.

À cet effet, une réunion de coopération de haut niveau entre les ministres angolais des Transports, Augusto Tomás, et biélorusse de l'industrie, Vitaly Vovk, a eu lieu ce jeudi, à Luanda, au cours de laquelle il a été convenu la réalisation à court terme des actions qui permettent de concrétiser de cette intention.

Sans avancer les dates, Vitaly Vovk, a dit avoir parvenu au consensus sur la question dans le cadre de la coopération bilatérale.

Il a précisé que la ligne de montage des équipements serait faite en Angola et que les deux pays se sont mis d'accord sur la fabrication de ces produits.

"Nous allons fabriquer conjointement ces produits dans un proche avenir, car nous sommes arrivés à un consensus et nous avons atteint les objectifs de la visite", a-t-il affirmé.

La réunion de haut niveau avec le ministre des Transports visait à parvenir à un consensus, et à partir de maintenant, les deux pays travailleront pour atteindre cet objectif.

Vitaly Vovk est arrivé lundi à Luanda pour une visite de travail de trois jours à l'invitation de la ministre angolaise de l'Industrie, Bernarda Martins.

La République de la Biélorussie est un pays enclavé situé en Europe de l'Est, qui fait frontière avec la Russie au nord-est, l'Ukraine au sud, la Pologne à l'ouest et la Lituanie et la Lettonie au nord-ouest.

Sa capitale est Minsk. Environ 40% de sa superficie totale de 207 500 kilomètres carrés est couverte de forêts et ses secteurs économiques qui se démarquent le plus sont l'agriculture et l'industrie manufacturière.