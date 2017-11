Cote d'Ivoire: Lutte contre l'immigration clandestine - Concert géant de sensibilisation à Abidjan

Sur le podium, se succèderont de nombreux artistes et non des moindres: Magic System, Espoir 2000, Kiff No Beat, Debordo Leekunfa, Lunic, JC Pluriel et DJ Kerozen. Ces chanteurs ne seront pas les seuls sur scène. On annonce aussi la présence, entre autres, de la chorégraphe Jenny Mezile.

Le palais des sports de Treichville sera en ébullition le dimanche 26 novembre 2017. Il accueille, en effet, « un grand concert de sensibilisation » à la lutte contre l'immigration clandestine.

Organisé par le Secrétariat d'Etat ivoirien chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, et l'Union européenne, ce spectacle a lieu en prélude au Ve Sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, les 29 et 30 novembre 2017. Il convient de rappeler que ce sommet se tient autour du thème central « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ».

L'invité spécial du concert sera Didier Drogba. Charismatique international ivoirien et influent leader dans le milieu du football, l'ancien capitaine des Éléphants lancera, à cette occasion, « un message fort » aux jeunes africains, et notamment ceux d'Afrique de l'Ouest, touchés par le fléau.

Drogba Didier, l'invité spécial

Sur le podium, se succèderont de nombreux artistes et non des moindres: Magic System, Espoir 2000, Kiff No Beat, Debordo Leekunfa, Lunic, JC Pluriel et DJ Kerozen. Ces chanteurs ne seront pas les seuls sur scène. On annonce aussi la présence, entre autres, de la chorégraphe Jenny Mezile. Cette artiste, il faut le souligner, a fait de la formation des jeunes des milieux défavorisés, son crédo. Question de les amener à se faire une place au soleil demain.

Véritable fléau des temps actuels, l'immigration clandestine touche les jeunes africains surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (Oim), en 2017, 8753 migrants ont quitté le sol ivoirien pour l'Italie, via la Libye. Au risque de leur vie. Parmi eux, se trouvent 1263 femmes et 1474 mineurs non accompagnés.