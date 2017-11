Cote d'Ivoire: Touba/Violents affrontements entre élèves - Plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels

Sur les origines de la bagarre, les deux parties se rejettent la faute. En effet, Koné Razzaq, président du conseil scolaire du lycée Gaf, estime que lui et ses pairs avaient repris les cours ce matin, quand des élèves du Ckm, sont venus les solliciter pour les déloger afin qu'ils n'affrontent pas des devoirs surveillés, programmés pour l'après-midi.

Le débrayage des élèves le 20 novembre 2017, pour protester contre la vente des cahiers d'habiletés (d'activités) vendus par certains professeurs, continue de déstabiliser l'école à Touba, chef-lieu de la région du Bafing.

Alors que plusieurs rencontres avaient été initiées pour ramener définitivement la quiétude dans les établissements scolaires, la situation est allée de mal en pire. Les mardi et mercredi derniers, les cours ont été de nouveau perturbés. Comme si cela ne suffisait pas, ce jeudi 23 novembre 2017, des affrontements d'une rare violence entre les élèves du lycée Gouverneur Abdoulaye Fadiga (Gaf) et ceux du collège privé voisin, Koné Mamadou (Ckm), ont fait plusieurs blessés et les deux établissements saccagés.

Les élèves Touré Abou en 4ème 5 et Bamba Mandjé en classe de terminale D1 et un autre en classe de 6ème dont l'identité n'a pas été révélée, tous du lycée Gaf, ont eu leurs fronts ouverts par des projectiles reçus. L'élève Fofana Drissa en 6ème 2 au Ckm, fait "prisonnier ", a eu la vie sauve grâce à la promptitude des travailleurs du lycée quand il était en train d'être lynché.

D'importants dégâts matériels enregistrés. Notamment, un pan de la clôture ; le portail principal ; les compteurs d'eau et d'électricité du collège privé cassés. Les toitures des bâtiments perforées par les pierres ainsi que des dossiers appartenant aux élèves, auraient été détruits par les envahisseurs venus du lycée Gaf. Quant au lycée, l'un de ses nouveaux portails, a été arraché et le compteur d'eau vandalisé.

Sur les origines de la bagarre, les deux parties se rejettent la faute. En effet, Koné Razzaq, président du conseil scolaire du lycée Gaf, estime que ses pairs et lui avaient repris les cours ce matin, quand des élèves du Ckm sont venus les solliciter pour les déloger afin qu'ils ne fassent pas les devoirs surveillés, programmés pour l'après-midi. Devant leur refus de se faire complices d'une situation qui ne les concernait pas, en représailles, le lycée Gaf aurait essuyé des pierres. C'est dans la riposte que trois des leurs ont été blessés. Ceux de Koné Mamadou, s'inscrivent en faux contre cette version des faits.

Ils soutiennent que leurs condisciples du lycée ne voulant pas reprendre les cours arrêtés depuis lundi dernier, comme de coutume, ont tenté de les déloger. Et pour exprimer leur ras-le-bol, ils ont opposé cette fois-ci, un refus catégorique. Ce qui a irrité leurs visiteurs indésirables. D'où l'expédition punitive lancée selon eux, sur leur école. Konaté Aboubakar Sidiki, directeur des études du collège Koné Mamadou, à la fois indigné et dépité et pratiquement sans voix, a fait savoir que son établissement donnera une suite judiciaire à cette énième agression qu'il peine à comprendre.

Des éléments de la police et de l'escadron de gendarmerie de Touba ont réussi à disperser les élèves et à ramener le calme. Gageons que cette triste parenthèse soit définitivement close. Les jours prochains, nous situerons.