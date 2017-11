Togo: Descente musclée des forces de sécurité pour reprimer les trafiquants de Boudè

Des informations qui nous sont parvenues, les populations de Badougbé (Préfecture de Vo), village situé sur la rive Nord du Lac Togo, en traversant ces eaux à partir de Séwatsrikopé, ont connu ce jour, un réveil très mouvementé.

Et pour cause, ces populations qui, depuis toujours, reçoivent la visite des forces de sécurité et des militaires, du fait de la vente de l'essence frelatée (de contrebande), ont été surprises très tôt ce matin, par une descente musclée de ces dernières.

En effet, selon des informations concordantes, ce fut une cohorte de personnes armées qui a "envahi le village comme d'habitude au motif que les populations détenaient des produits pétroliers dans leurs maisons".

Elles se seraient rentrées dans des maisons et autres lieux "tirant dans tous les sens et violentant tout sur leur passage". Conséquence, des témoins indiquent qu'un individu aurait été atteint par balle et admis dans un centre de santé.