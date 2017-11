Burkina Faso: Classement FIFA novembre 2017 - Les Étalons 6e sur le continent et 44e dans le monde

L'équipe composée d'un agent de La Croix Rouge et d'un vétérinaire d'un cabinet privé… Plus »

Ils détrônent ainsi la Tunisie, reléguée au second rang. La 3e place est occupée par l'Egypte. Du reste, on retient que le classement général est toujours dominé par l'Allemagne (1er), le Brésil (2e) et le Portugal (3e).

Cependant, la bonne opération effectuée à l'issue dudit classement revient au Sénégal. Les Lions de la Téranga tout en obtenant le meilleur classement de leur histoire, s'installent sur la plus haute marche du classement au plan continental et 23e au niveau mondial.

Dans le classement précédent, les Etalons étaient 55e au niveau mondial et 9e en Afrique. Talonnant le Maroc (5e), les poulains de Paulo Duarte devancent ainsi le Cameroun (7e), le Nigéria (8e), le Ghana (9e) et la Côte d'Ivoire (10e) dans le classement africain.

