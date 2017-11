Mauritanie: Le Président de la République inaugure le Canal Aftout Saheli

Le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a inauguré mercredi matin dans le cadre des festivités commémoratives du 57e anniversaire de l'indépendance nationale, le Canal d'Aftout Saheli dans la moughataa de Keurmacen (wilaya du Trarza).

Le Président de la République a coupé le ruban symbolique donnant ainsi le coup d'envoi à l'exploitation de ce canal long de 55 km.

Par la suite, le chef de l'Etat a visité le pont permettant de se déplacer de part et d'autre de ce canal dont les travaux ont été exécutés par la Société nationale de l'aménagement agricole et des travaux (SNAAT) et le génie militaire.

Le Président de la République a reçu des explications présentées par le Directeur général de la SNAAT, Mohamed Mahmoud Ould Yahya, sur les différentes étapes de l'exécution des travaux de ce Canal et sur les activités de la société au niveau du bassin du fleuve qui ont permis d'aménager plus de 5000 ha dans les zones irriguée, soulignant que 3200 autres hectares sont en cours de réalisation dont 2600 ha au niveau de l'extension de Bouki et 600 au profit de la société sucrière mauritanienne à Voum Legleita au Gorgol.

Le Président de la République s'est rendu également au niveau des 20 km du Canal exécutés par le génie militaire.

Les travaux du Canal Aftout Saheli qui s'étend sur 55 Km avaient commencé en 2013 grâce un financement de treize milliards d'Ouguiyas sur fonds propre de l'Etat mauritanien.

Ce projet va permettre l'irrigation de plus de 25000 ha de terres agricoles et le montage d'activités génératrices de revenus dans le domaine du maraîchage et de l'élevage.

Dans un discours prononcé à cette occasion, la ministre de l'Agriculture a indiqué que ce Canal fait partie des plus importants projets structurels réalisés comme il constitue une première et une innovation dans l'histoire de l'agriculture dans le pays tant du point du vue de volume de l'eau drainé que des grandes superficies qui seront irriguées.

Elle a dit que les travaux exécutés ont concerné la restauration, l'extension et l'approfondissement 15 km, le creusage de 40 Km, la construction de 6 ponts pour faciliter les déplacements dans la zone, et des stations de maîtrise et d'évacuation des eaux.

Elle a souligné que le coup d'envoi donné par le Président de la République pour l'approvisionnement en eau du premier tronçon du canal dans le cadre de la campagne agricole 2016-2017 a permis l'exploitation de 5304 ha à travers le système d'irrigation et 8395 ha durant la campagne hivernale.

Auparavant, le maire de la commune de Ndiago, M. Boïdiel Ould Houmeid avait au nom des populations prononcé un mot de bienvenue au Président de la République, saluant le choix de la commune de Ndiago pour abriter cette manifestation.

Il a indiqué que le creusage de ce Canal auquel certain habitants ne croyaient pas est devenu aujourd'hui une réalité et aura des répercussions positives sur la vie des agriculteurs, des éleveurs et populations de la zone notamment grâce à l'augmentation des superficies agricoles exploitées.

Il a ajouté que les populations de la moughataa de Keurmacen, qu'elles soient de la majorité ou de l'opposition, sont venues comme un seul homme pour souhaiter la bienvenue au Président de la République, soulignant que politiquement la majorité doit être présente comme le doit être l'opposition en sa qualité d'opposition responsable et républicaine, car elle s'oppose aux programmes et non aux personnes.

De son côté, le président de la fédération nationale des agriculteurs, M. Brahim Ould Ghaddour a loué les jalons franchis par l'agriculture durant ces dernières années par la grâce des planifications et des stratégies suivies dans ce cadre.

Il a dit que la réalisation du Canal Aftout Saheli qui s'est concrétisée pendant cette ère bénie du Président de la République est une révolution économique et sociale qui va renforcer la souveraineté alimentaire du pays sur le chemin de l'autosuffisance dans le domaine céréalier, notamment en riz.