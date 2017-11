Afrique: Sommet UA-UE - Paul Koffi Koffi annonce les travaux préparatoires à Grand-Bassam

En prélude au sommet UA-UE prévu les 29 et 30 novembre 2017, à Abidjan (Côte d'Ivoire), Paul Koffi Koffi, commissaire chargé du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports, a animé une conférence de presse pour annoncer les travaux préparatoires dudit sommet. C'était ce jeudi 23 novembre 2017, à Grand-Bassam.

Ces journées préparatoires qui débutent le 24 pour prendre fin le 27 novembre 2017 et qui se dérouleront à Grand-Bassam, ont pour thème « Décentralisation financière et coopération transfrontalière face aux défis du développement durable, des migrations et l'emploi des jeunes dans l'espace Uemoa ».

Selon Paul Koffi Koffi, commissaire à l'Uemoa, ce séminaire débutera par la session ordinaire annuelle du Conseil des collectivités territoriales (Cct) le 24 novembre 2017, la réunion des experts des huit Etats (Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo et Côte d'Ivoire) plus les élus d'Afrique et d'Europe.

Et ce, pour plancher sur les éléments de solutions liés aux migrations, à l'emploi des jeunes dans l'espace Uemoa, à la « décentralisation financière et coopération transfrontalière.

Pour ce qui est de la session ministérielle, elle se tiendra le 27 novembre 2017. A cette occasion les recommandations arrêtées lors de la session ordinaire seront remises.

Pour Paul Koffi Koffi, ce cadre contribuera à la prise de décision politique de l'Uemoa en faveur de la décentralisation financière, par la construction d'un environnement normatif et institutionnel adéquat.

Profitant de l'occasion, le commissaire a lancé un appel aux élus locaux de l'Uemoa à la mobilisation pour le bien-être social des populations. Quant aux experts, il les a invités à s'approprier les travaux. Avant d'exprimer sa gratitude aux partenaires européens et suisses.