En tout cas, il aurait tout à gagner, en s'engageant résolument dans le sens du renforcement de la démocratie dans son pays. En tout état de cause, la démocratie n'est pas une annonce d'intention ni juste un effet de mode. Elle se traduit par des actes concrets et mesurables en termes de liberté d'action, d'opinion, d'expression, etc.

Au contraire, en professant l'évangile de la démocratie, l'on est tenté de croire que Emmerson Mnangagwa a fait une déclaration non seulement pour coller à l'air du temps, mais aussi pour faire les yeux doux à la communauté internationale à l'effet d'avoir son soutien. Et Dieu seul sait si de ce soutien, il en a besoin. Surtout s'il veut se donner des chances de réussir, ne serait-ce qu'à relever le défi de la relance économique.

En somme, qu'il est un putschiste déguisé, qui a réussi à parvenir à ses fins pour se hisser au pouvoir. C'est pourquoi l'on peut émettre des doutes sur sa capacité à se couler naturellement dans le costume d'un démocrate BCBG (bon chic bon genre) sans s'y sentir quelque peu à l'étroit. Et puis, l'on peut encore se demander comment ce septuagénaire pourra incarner le rêve d'une jeunesse en quête de repères et frappée de plein fouet par la loi du chômage.

Mais de la façon dont les choses se passent, l'on peut avoir le sentiment que l'investiture d'Emmerson Mnangagwa est une façon d'entériner le coup de force mené par la soldatesque à son profit, dans le seul but de se débarrasser du nonagénaire président à l'ombre duquel il aura vainement attendu son heure. Par conséquent, l'on peut être porté à croire que Mnangagwa a cherché le pouvoir et l'a conquis par des moyens détournés.

Car, ce n'est ni plus ni moins qu'une façon d'être à la fois juge et partie. C'est pourquoi, au regard de tous les espoirs suscités par le départ de Mugabe, il y a lieu de croire que le Zimbabwe est mal parti pour aboutir à une démocratie véritable.

Et l'on ne voit pas comment il pourrait organiser de telles élections et les perdre. En tout cas, même si les textes le permettent, le fait que ce soit Emmerson Mnangagwa qui dirige la transition alors qu'il est fortement pressenti pour être le candidat du parti au pouvoir à la prochaine présidentielle, pose véritablement problème.

Et puis, vu les circonstances dans lesquelles il arrive au pouvoir, l'on est porté à croire qu'il est le véritable instigateur du coup d'Etat qui a vu la chute de Mugabe, pour mieux s'accaparer du pouvoir. Sinon, comment peut-il conduire une transition devant déboucher sur des élections auxquelles il est plus que probable qu'il sera candidat ?

Car, comme le dit l'adage, « l'habitude est une seconde nature » et il est bien connu que l'on ne change pas de caractère en deux jours. Si Emmerson Mnangagwa a la réputation qu'on lui connaît, ce n'est pas en 90 jours, le temps d'une transition, qu'il pourra opérer sa mue et montrer un autre visage que celui qu'il présentait sous le règne de son mentor déchu.

Et le successeur putatif du vieux Bob s'est aussi laissé aller au jeu, promettant urbi et orbi d'arrimer désormais son pays à la démocratie tout en se promettant de relever le défi de la relance économique.

Au Zimbabwe, l'heure est déjà à l'organisation de l'après Mugabe. Et c'est en principe, ce 24 novembre que l'ancien vice-président, Emmerson Mnangagwa surnommé le « crocodile », prendra la succession de son ancien mentor, le désormais ex-président Robert Mugabe poussé à la démission 72 heures plus tôt, pour conduire une transition de tous les espoirs au Zimbabwe.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.