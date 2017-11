Congo-Kinshasa: La MONUSCO initie une session de recyclage pour la Police nationale congolaise

communiqué de presse

Kalemie Province du Tanganyika - 22 Novembre 2017 - Plus d'une semaine déjà que 41 (5 femmes) cadres et agents de la Police Nationale Congolaise (PNC) sont en formation au centre de formation de la PNC de Kalemie.

La formation est organisée conjointement par la Section de la police de la MONUSCO de Kalemie et le Commissariat Provincial du Tanganyika.

Comme l'a indiqué le délégué du commissaire provincial au lancement de la formation le 15 novembre dernier, cette activité vient à point nommé et répond à un besoin réel de la Police Nationale Congolaise dans le cadre du renforcement des capacités de son personnel.

Ainsi en six semaines, la formation assurée par des formateurs nationaux et des experts de la Police MONUSCO couvrira différentes thématiques, notamment la police de la circulation routière ; la police judiciaire comprenant la notion de droit pénal et procédures pénales; la question des violences sexuelles basées sur le genre ; la police de proximité ; les renseignements généraux et la formation de formateurs.

Par ailleurs, il convient de souligner que dans le cadre des formations, la police de la MONUSCO Kalemie a doté tout récemment les écoles de formation de police et certaines unités de police de lots de matériels didactiques. Il a été également remis à la PNC, des exemplaires du code pénal et celui de procédure pénale dans le même but.

Si le renforcement de capacités est un appui essentiel de la police MONUSCO, elle soutient aussi la PNC sur le plan des infrastructures et de l'équipement. Le centre qui abrite la formation en cours à 5 kms du centre-ville de Kalemie a été construit en 2015, grâce un projet à impact rapide initié par la police de la MONUSCO. On peut citer aussi la construction de l'Etat-major de la PNC et la réhabilitation du Commissariat de la police en territoire de Manono ; la dotation de 25 motos dont 5 pour la police de Kalemie.