Zimbabwe: Au Zimbabwe comme ailleurs en Afrique, tout pouvoir a son "point de bascule"

Au Zimbabwe, la fin de règne de Mugabe confirme que le fait de s'adosser à l'armée ne peut constituer une garantie éternelle de l'exercice du pouvoir par un seul individu. Et le cas du Burkina Faso encore vivace dans nos mémoires le confirme bien. Il y a toujours un point de rupture, qui fait basculer ceux qui s'imposent au pouvoir contre les aspirations populaires quelles que soient leurs forces et la puissance de leurs réseaux. La seule inconnue, c'est le moment où cela interviendra.

En tout cas, comme on a pu le constater, la décision de Mugabe a suscité un enchaînement quasi prévisible d'événements, allant de la mise en garde du Chef des armées qui réclame la fin de la purge au sein du parti, à « la prise du pouvoir » par les militaires. Certaines sources affirment d'ailleurs que l'ancien vice-président serait le cerveau du coup d'Etat, rebaptisé « transition assistée par l'armée ». Aussi, apprend-t-on que l'après Mugabe serait en préparation depuis plus d'un an, notamment par le vice-président limogé et l'opposition.

Car, tout comme le précise Liesl Louw-Vaudran, spécialiste de l'Afrique australe à l'Institute for Security Studies (Pretoria, en Afrique du Sud), "Emmerson Mnangagwa est de très loin, après Robert Mugabe, peut-être, la personne la plus puissante du pays"[1].

Son intention de briguer la présidence à nouveau en 2018 était restée intact ces derniers mois. Cependant, la montée en puissance de Grace Mugabe sur fond de rivalités avec son vice-président Mnangagwa a poussé le vieux Bob à commettre une erreur stratégique: le limogeage du puissant vice-président, préparant ainsi la voie à une possible candidature et très probable prise du pouvoir par son épouse. A la lumière des derniers événements, cette décision traduit un manque de lucidité du doyen des chefs d'Etat de la planète qui semble avoir mésestimé la force de la faction de son vice-président au sein de la Zanu PF.

