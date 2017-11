Congo-Kinshasa: S'en sortira t-il ?

Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Bruno Tshibala

opinion

Partira ou partira pas ? C'est la question fondamentale que se pose tout Congolais sur le Premier ministre après sa piètre prestation à l'Assemblée nationale.

Bruno Tshibala qui a essuyé les tirs de tous côtés, se voit devant deux choix : celui de l'honneur ou de l'humiliation. L'honneur, c'est s'il dépose sa démission dans les délais à lui indiqués par l'interpellateur dans sa conclusion.

Et l'humiliation, s'il s'accroche pour défier la représentation nationale qui pourrait obtenir sa tête par une motion de défiance. Une option qui s'assimilerait au suicide pour celui que l'on surnomme « Saint Brutshi ». Déjà sans assise dans l'hémicycle, l'homme aux lunettes noires n'a plus même le soutien de la Majorité qui l'a débauché il y a peu. On a vu les députés MP, en commençant par l'interpellateur, démontrer sans état d'âme l'incompétence et le manque de leadership de ce pion débauché de l'Opposition.

Sans doute Tshibala est en train de vivre ses jours les plus longs. Des moments qui nécessitent de sa part, une introspection personnelle pour prendre la décision. Le scénario, en réalité, ne surprend personne parce que l'histoire ne fait que se répéter. Cela a été le cas, avait-on vu avec Samy Badibanga. Dans tous les cas, les pions débauchés servent de cause qu'eux-mêmes ignorent. Après l'acte 1 qui s'est soldé par un crash pour Tshibala et son équipe, ce vendredi, l'hémicycle sera marqué par l'acte 2.

Le Premier ministre sera appelé quand même à présenter et à défendre son fameux projet de Budget 2018 en retard ce vendredi 24 novembre devant les élus du peuple. Des observateurs devront, encore une fois, retenir leur souffle. Sera-t-il à la hauteur ou pas ? Rien n'est sûr au regard de la dernière prestation qui a fait rentrer Saint Brutshi la queue entre les pattes ! Comme pour dire, le prix de la trahison se paie cash. S'en sortira-t-il donc ? La question demeure ouverte...