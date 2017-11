Togo: Solutions appropriées aux défis du pays

Selon le communiqué, le Tony Blair Institute for Global Change interviendra dans les projets d'investissements prioritaires, la réalisation de réformes visant à améliorer le climat des affaires et l'opérationnalisation de la cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires, en facilitant l'échange d'expérience et l'élaboration d'outils et méthodes nécessaires à la mission de la cellule.

L'équipe du Global Change a pour mission de renforcer les compétences, les systèmes et les structures nationales qui sous-tendent la réalisation et l'ancrage institutionnel des projets qui seront lancés.

Pour cela, il va s'appuyer sur l'expertise du Tony Blair Institute for Global Change, fondé et dirigé par l'ancien Premier ministre britannique. Ce dernier s'est rendu à trois reprises au Togo depuis le début de l'année.

