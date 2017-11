Afrique de l'Ouest: Lutte contre le cancer - La mobilisation dans l'espace UEMOA sonnée à Ouagadougou

La première Dame, Sika Kaboré, estime pour sa part que la situation est « assez alarmante ». C'est pourquoi, il convient « d'instituer un système efficace de prévention, de diagnostic rapide et de prise en charge précoce et de traitement ».

Les conclusions de cette session permettront d'aboutir à des propositions adéquates pour réduire les facteurs de développement du cancer. Et surtout, parvenir à la mise à disposition de systèmes sanitaires appropriés pour le diagnostic et la prise en charge des cas de cancer.

En effet, à l'en croire, depuis avril 2016, « un projet de construction et d'équipement d'un centre de santé cancérologique à Ouagadougou a été initié, ainsi que la gratuité du dépistage du cancer du sein et des traitements de lésions précancéreuses du col utérin ».

Ceux-ci envisagent partager leur expérience dans cette démarche et surtout mutualiser leurs forces. A cet effet, les travaux porteront sur la « lutte contre le cancer dans l'espace Uemoa: états des lieux et perspectives ». C'est de toute évidence que ce rendez-vous de Ouagadougou va se pencher sur la situation qui prévaut au sein de l'espace Uemoa.

