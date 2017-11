Mali: Election présidentielle - l'OIF déploie une mission d'évaluation

Selon le quotidien anglais The Mirror, Manchester United envisagerait de se renforcer en recrutant deux joueurs du… Plus »

Elle est conduite par l'ancien Premier ministre de Djibouti, Dileita Mohamed Dileita, et est composée d'experts en matière électorale de haut niveau. En ce qui concerne le travail qui leur est réservé, ils procéderont, en lien avec les autorités du pays, à l'évaluation des besoins des organes de gestion du processus électoral, notamment le ministère de l'Administration du territoire, la Commission électorale nationale indépendante, la délégation générale aux élections, la Cour constitutionnelle et les responsables des médias sans oublier les responsables politiques, les représentants des organisations de la société civile et les partenaires internationaux présents à Bamako.

L'objectif principal de la mission est, selon la responsable de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), d'identifier les domaines dans lesquels l'institution pourrait poursuivre son appui, en vue de promouvoir et contribuer à l'organisation d'une élection libre, apaisée, fiable, transparente et inclusive.

