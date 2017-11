Burkina Faso: Subvention des partis politiques - Le Mpp, l'Upc, le CDP, la Nafa et l'Unir/Ps passent à la caisse

Les 500 millions de F CFA, montant de la subvention, ont été répartis entre les cinq partis politiques qui ont obtenu plus de 3% du suffrage exprimé lors des dernières élections législatives conformément à la loi.

«En ce qui concerne l'année 2017, il y a 6 partis qui remplissent les conditions. Pour qu'ils puissent en bénéficier ils devraient avoir justifié la somme qu'ils ont perçu l'année passée au plus tard le 31 mars.

De ce fait, nous avons 6 partis qui devraient en bénéficier mais nous avons 5 partis qui ont justifié et qui répondent aux conditions donc ce sont ces 5 partis qui bénéficient de cette subvention au prorata du nombre de suffrages obtenus» a expliqué le ministre Siméon Sawadogo.

Les partis bénéficiaires au titre de l'année 2017 sont : le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) : 227 250 000 F Cfa, l'Union pour le progrès et le Changement (UPC) 134 500 000 F Cfa, le Congrès pour la démocratie et le Progrès (CDP) 86 500 000F Cfa, la Nouvelle alliance du Faso (Nafa) 27 200 000 F Cfa et l'Union pour la renaissance, parti sankariste (Unir/PS) 24 550 000 F Cfa.

Selon les explications du ministre qui n'a pas dévoilé à la presse le nom du sixième parti n'ayant pas bénéficié de cette subvention, ce parti a déposé son rapport financier en dehors des délais prévus à cet effet.

Il a, par conséquent déplore le ministre, perdu son droit au financement public pour cette année conformément aux dispositions légales. Mais selon une source du ministère, ce parti serait l'alliance pour la démocratie et la fédération-Rassemblement démocratique africain (ADF/RDA).

L'allocation de cette subvention publique accordée aux partis et formations politiques pour leurs activités hors campagne électorale au titre de l'année 2017 est une des obligations du gouvernement.

Mais cette année, le déblocage a connu un retard qu'a tenté d'expliquer le ministre : «la subvention reçue par les partis politiques suit un long processus de déblocage et son utilisation est soumise à un contrôle rigoureux opéré par les institutions compétentes en vue d'en garantir la bonne gestion. La Cour des comptes se prononce dans les six mois à partir de la date de dépôt du rapport financier».

Un retard déploré par Boureima Thiombiano de l'Unir/Ps: «Nous déplorons ce retard car à chaque fois nous recevons la subvention en fin d'année et les partis sont obligés de grouiller pour préfinancer leurs activités.

Nous avons 5 mois pour justifier et nous ne pouvons justifier que sur la base des préfinancements que nous avons déjà eu à faire sinon ce n'est pas possible de nous donner de l'argent en un mois et nous dire de le dépenser et de venir justifier.

Vraiment nous déplorons cela. Je pense que ce n'est pas la première fois que nous interpellons le gouvernement». Notons que ces partis politiques bénéficiaires ont 5 mois soit au plus tard le 31 mars 2018 pour déposer leur rapport financier.