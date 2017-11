Burkina Faso: Emmanuel Macron à Ouaga - Accueil mouvementé en perspective pour Jupiter

Jupiter arrive à Ouaga le 27 novembre prochain. Et tout le monde n'est pas prêt à lui tendre un bouquet de fleurs à sa descente d'avion : l'Organisation démocratique de la jeunesse (ODJ) et plusieurs Organisations de la société civile (OSC) appellent à des manifestations de mécontentement tout le long de son trajet pour dénoncer « l'impérialisme français » en Afrique et singulièrement au Burkina.

La Coordination de la Coalition contre la vie chère (CCVC) de la ville de Ouagadougou, partie prenante à cet accueil glacial en perspective pour le président français, était face à la presse hier à la Bourse du travail.

On ne compte plus les surnoms du chef de l'Etat français, Emmanuel Macron, des plus flatteurs comme « Jupiter » et « Maître des horloges » aux plus ridicules comme « Choupinet ».

Macron, dont on dit qu'il a un ego fort, doit sans doute être flatté de savoir qu'à des milliers de kilomètres de l'Elysée, il est considéré comme le « véritable président du Burkina Faso », un pays qu'il s'apprête à visiter pour livrer un discours qui doit sceller un nouveau partenariat entre la France et l'Afrique. Cet autre sobriquet, c'est la CCVC qui le lui attribue en raison du passé colonial de son pays.

Devant les journalistes, le président de la CCVC Boulmiougou, Dominique Yaméogo, s'est livré à un rappel d'événements récents pour mettre à l'index le paternalisme français au Burkina qui est, de l'avis de son organisation, « une néocolonie française » : exfiltration de Blaise Compaoré, « confiscation du pouvoir » par Yacouba Zida, refus de la justice française de collaborer dans l'affaire Thomas Sankara, ce ne sont pas les arguments qui manquaient dans sa besace.

La présence des forces spéciales hexagonales sur le sol burkinabè, dont la mission, selon les conférenciers, serait uniquement de préserver les intérêts hexagonaux et non la lutte contre le terrorisme, a été également dénoncée.

La coalition en a profité pour passer en revue les multiples interventions de l'armée « bleu blanc rouge » en Afrique pour asseoir des dirigeants qui sont proches de Paris ou pour déloger ceux qui s'opposent à la mainmise française. La CCVC en dénombre plus de soixante en un demi-siècle.

Sur le plan économique, le jugement est tout aussi sévère : « Le Burkina demeure une véritable vache laitière pour la France. »

Et de citer quelques entreprises françaises qui prennent en main des pans entiers de l'économie du Burkina. Et, bien entendu, le franc CFA a essuyé les traditionnelles critiques : « monnaie coloniale, instrument de domination », entre autres.

Vu les énormes enjeux, la CCVC dit ne rien attendre de la visite de Jupiter, la première depuis celle de François Mitterrand en 1986 qui avait déjà donné lieu a un échange musclé entre ce dernier et Thomas Sankara.

« Macron va venir faire de la diversion, briser l'élan révolutionnaire de notre pays et maintenir les intérêts français », affirme Dominique Yaméogo. La Coalition ne lui fera pas goûter à l'hospitalité légendaire des Burkinabè le 27 novembre prochain.

La CCVC se joint en effet aux autres OSC et appelle à des manifestations tout le long de l'itinéraire pour exprimer le rejet, par le peuple burkinabè, de la politique française. Une manifestation anti-impérialiste est également prévue le 2 décembre 2017 à la maison de la Culture Jean-Pierre-Guingané.