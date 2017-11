Madagascar: Face-à-face députés / Gouvernement - Insécurité, justice et corruption au menu

La séance de questions-réponses entre les députés et le gouvernement, se tiendra aujourd'hui et demain. Un face-à-face où les doléances sur l'insécurité, les injustices devraient truster les interventions.

Complaintes et doléances. Il risque d'y en avoir en raz-de-marée, aujourd'hui et demain, à l'Assemblée nationale. Une séance de questions-réponses entre les députés et le gouvernement se tiendra à l'institution parlementaire de Tsimbazaza, durant les deux prochains jours.

« Une séance par quinzaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires (... ) est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement », dispose la Constitution. Malgré le prescrit constitutionnel, le premier face-à-face entre les membres de la Chambre basse et l'équipe gouvernementale se tiendra plus d'un mois après le début de cette deuxième session ordinaire.

Comme l'avaient prévenu les députés, lors de la séance d'interpellation des ministres chargés de la défense, la sécurité et la justice, le 9 novembre, les interventions de la plupart d'entre eux risquent d'être centrées sur l'insécurité. Les dénonciations de faits de corruption au sein des forces de l'ordre et du système judiciaire, pourraient également, être légion. Il est probable, que des députés reprennent les délations d'autorités judiciaires, militaires et policières, pour abus et corruption, faites au début du mois.

L'insécurité est un sujet abordé à chacune des rencontres entre l'Assemblée et l'Exécutif et elle sera encore, dénoncée lors de notre prochain face-à-face. Ou encore, ce que je vous dis aujourd'hui, je le redirais encore lors du face-à-face entre les députés et le Gouvernement pour que tous comprennent que la situation n'est plus supportable, ont, entre autres, été des phrases lancées durant l'interpellation du 9 novembre.

Absentéisme

Face à la délégation conduite par le général Béni Xavier Rasolofonirina, ministre de la Défense nationale, les députés ont qualifié le niveau d'insécurité actuel de rébellion, d'épidémie. Les députés ont également, lâché que la corruption est la racine de l'insécurité qui gangrène le pays.

Certains ont soutenu que comme la séance de question-réponses avec l'équipe gouvernementale sera retransmise en direct sur les médias nationaux, ce sera l'occasion de montrer aux habitants de leur district que leur député se bat pour résorber ce mal qui les tue. Les face-à-face sont aussi, l'occasion de s'afficher pour démontrer, à leurs électeurs surtout, qu'ils travaillent, sont au fait des besoins et urgences locaux et osent en parler haut et fort à l'Exécutif.

Cette seconde session est, pourtant, celle où les députés de Madagascar, sensés représenter la nation et défendre l'intérêt supérieur de la nation et non pas ceux d'une localité particulière, affichent un taux d'absentéisme record. Durant une séance d'information sur la peste, l'environnement et l'écologie, les droits des personnes en situation de handicap, ainsi que le plan sectoriel de l'éducation, par exemple, seulement une cinquantaine de députés étaient présents.

Ils étaient même une vingtaine vers la fin de la séance d'hier. La salle de séance devrait faire le plein durant ces deux jours de questions-réponses. Lors des précédents face-à-face entre députés et Gouvernement, des élus n'étaient présents que pour prendre la parole pour ensuite, quitter discrètement les lieux et ne plus y revenir. Ce qui avait amené Jean Max Rakotomamonjy, président de l'Assemblée nationale à faire un rappel à l'ordre.

Constatant que la salle de séance se vidait à vue d'œil, il avait rappelé que par respect pour leurs interlocuteurs, les députés attendent au moins les réponses à leurs questions. Le format des séances de questions-réponses à Tsimbazaza, donne cependant, un certain confort à ceux qui veulent juste en profiter pour s'afficher. Sauf changement, les membres du Gouvernement n'auront droit à la parole qu'après que tous les députés aient épuisé leurs complaintes, doléances et pour certains, les flagorneries.