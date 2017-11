Sénégal: Le CICES et l'APS renouvellent leur partenariat pour une "bonne couverture médiatique" de la FIDAK 2017

Dakar — Les directeurs généraux de l'Agence de presse sénégalaise (APS) et du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) Thierno Birahim Fall et Cheikh Ndiaye ont renouvelé, jeudi à Dakar, la convention de partenariat qui lie leurs deux structures, a constaté l'APS.

La signature du partenariat s'est déroulée dans les locaux du CICES qui prépare la 26e édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK) axée cette année sur le thème : "Rôle et place des foires et expositions dans le développement économique et social".

L'APS qui s'est enrichie d'une unité audiovisuelle va "assurer une bonne couverture médiatique de la 26 e FIDAK" a soutenu son directeur général.

Thierno Birahim Fall a par ailleurs salué le choix porté sur l'Egypte comme pays invité d'honneur de la FIDAK 2017 parce que l'Agence d'information publique égyptienne est, comme l'APS, membre de la Fédération Atlantique des Agences de presse Africaines (FAAPA).

C'est pourquoi, M. Fall a estimé que "tout le déroulement de la FIDAK sera relayé dans le monde à travers l'APS, la MENA (Middle east and north africa) et plus de 32 autres agences de presse".

Pour sa part, le directeur général du CICES, Cheikh Ndiaye a fait savoir que ses services "fondent beaucoup d'espoir sur l'APS qui a toujours à bien sa mission" et sont "sûrs et certains" qu'ils ne seront pas déçus.

Cheikh Ndiaye a ajouté que "la foire de cette année est une foire exceptionnelle en termes de réservation, de stratégie et de géopolitique".