Zimbabwe: Emmerson Mnangagwa sera investi aujourd'hui nouveau président

Emmerson Mnangagwa surnommé le « crocodile

Pour lui le jour de gloire est arrivé. Rentré mercredi d'Afrique du Sud où il s'était planqué depuis son limogeage, l'ancien vice-président, Emmerson Mnangagwa, sera en effet investi aujourd'hui président du Zimbabwe en remplacement de son ancien mentor, Robert Mugabe, poussé à une démission peu honorable. Même dans ses rêves les plus fous, celui qui n'avait d'autre ambition jusque-là que celle d'évoluer à l'ombre de la légende vivante ne pouvait imaginer que le sort lui réserverait pareille gratification au soir de sa vie.

Le « crocodile » de 75 ans qui succède au dinosaure de 93 hivernages ! Va pour la révolution de palais en attendant le vrai changement.

Celui où une nouvelle génération de dirigeants zimbabwéens, ni nonagénaires ni septuagénaires, analysera les problèmes de développement de son pays sans les œillères de vétérans de la guerre d'indépendance ni les clichés idéologiques qui vont avec.

Six Zimbabwéens sur dix, faut-il le rappeler, ont moins de 25 ans, n'ont donc pas connu la guerre anticoloniale et rêvent d'un pays qui ne soit plus prisonnier de ces héros maquisards d'une autre époque devenus des geôliers d'autant plus sévères avec le petit peuple qu'ils sont ankylosés d'a priori qui les empêchent de voir que le monde a changé.

Oui, le monde a changé et ce nouveau soleil d'une nouvelle indépendance qu'appelle de tous ses vœux le peuple zimbabwéen ne se lèvera pas avec une simple révolution de palais. Certes, le vieillard sénile est parti. Et avec lui son épouse, Grace, celle par qui tous ses malheurs sont arrivés ; comme hier Elena Ceaucesau, Leila Ben Ali, Imelda Marcos et Simone Gbagbo ont contribué grandement à la perte de leur mari de président.

C'est déjà cela de gagné. Mais attendons de voir le saurien à l'œuvre pour se convaincre qu'il ne fera pas du Mugabe sans Mugabe. En tout cas son pedigree politique fait qu'on ne lui donnera pas le Bon Dieu sans confession.

Au contraire, tout porte à croire qu'il est le cerveau de ce coup d'Etat nouvelle formule et, en tant que tel, il est grandement redevable à l'armée, à la ZANU-PF et aux vétérans de la guerre d'indépendance, les trois forces qui ont agi de concert, avec civilité mais fermeté, pour que Robert Mugabe rende le tablier.

Armée, ZANU-PF, vétérans de la guerre d'indépendance, Emmerson Mnangagwa, le désormais président du Zimbabwe, pourra-t-il s'émanciper de ces lobbies ou tout le moins les convaincre d'adhérer à un processus de vrai changement au Zimbabwe ?

Difficile d'y répondre par l'affirmative, car le vrai changement impliquerait, d'un, la remise en cause de passe-droits reconnus à l'establishment politique, et, de deux, le renouvellement de celui-ci.

Mnangagwa à beau appeler au rassemblement du peuple zimbabwéen et à l'unité nationale pour construire un meilleur devenir pour le pays, ils sont nombreux les observateurs saint Thomas qui attendent de voir pour croire.

En effet, dans l'euphorie générale actuelle au Zimbabwe, on n'est pas loin des effets d'annonce et de la communication politique. C'est pourquoi, entre ce que dit le candidat à la succession de Robert Mugabe et ce que fera le président du Zimbabwe nouvellement investi, il peut y avoir un fossé.

Pour tout dire, le premier changement, c'est en lui-même que celui qui va endosser la charge suprême doit l'opérer tant les mauvaises habitudes ont la vie dure. « Ce n'est pas à 70 ans que je vais commencer une carrière de dictateur », avait lancé un jour le général de Gaulle. Alors peut-on s'improviser démocrate à 75 ans ?

Il est cependant bon de faire remarquer que la ZANU-PF avait approché, dès le 16 novembre, les deux principaux partis d'opposition, à savoir le Mouvement pour le changement démocratique (MDC) de Morgan Tsvangirai et l'Alliance pour l'agenda du peuple d'Albert Gumbo pour leur demander de l'appuyer dans les manifestations visant à obtenir la démission du président Mugabe.

Ces partis d'opposition s'étaient dit prêts pour le changement et dans une déclaration publique, le secrétaire général du MDC avait expliqué que « s'il s'agit de Monsieur Mnangagwa (comme successeur de Mugabe), oui, nous travaillerons avec lui lors de la Transition, car c'est ce que veut la loi.

Mais ce gouvernement (de Transition) ne doit pas être factice. Il faut un gouvernement qui s'attaque directement à la pauvreté et à la crise économique et surtout qui prépare des élections libres et honnêtes ».

Lutte contre la pauvreté, crise économique et surtout élections honnêtes, voilà le programme a minima pour le nouveau président du Zimbabwe. S'il y souscrit et obtient des résultats probants, la joie des Zimbabwéens saluant le départ de Papy Bob ne sera pas de courte durée, car le changement n'aurait pas été que le départ de Mugabe.