Angola: An Catoca prétend dominer le marché mondial du diamant

L'Angola et l'Afrique du Sud entament des discussions officielles vendredi, à Pretoria, sous la direction des… Plus »

Afin d'atteindre cet objectif, le directeur prévoit d'approfondir la chaîne de valeur et de diversifier l'activité, ainsi que d'innover les technologies et techniques de production, facteurs qui peuvent entraîner une augmentation de la production et de la productivité du diamant.

Sur ce montant, cinq millions seront alloués à des projets sociaux à Saurimo, principalement pour améliorer la qualité de vie de plus de deux mille travailleurs, nationaux et étrangers.

Sergei Amelin, ressortissant russe et président du conseil d'administration de la Société minière Catoca, a déclaré à l'Angop qu'il avait l'intention d'encaisser plus de 138 millions de dollars de la vente de cette pierre précieuse.

Saurimo — La société minière Catoca, située dans la province de Lunda Sul, quatrième producteur mondial de diamants et leader national avec une quote-part de 86,3% en volume et 60,3% en valeur monétaire, a l'intention de produire d'ici la fin de décembre de cette année huit millions de carats.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.