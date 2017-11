Angola: Projet de reboisement d'Alto Catumbela en cours

Alto Catumbela — Un projet de reboisement d'eucalyptus pour l'industrie des pâtes et papiers en Angola a été lancé mercredi par la société Estrela da Floresta, dans le village de Alto Catumbela, municipalité de Ganda, province de Benguela.

Le projet d'exploitation des plantations d'eucalyptus, de pin set de cèdres conçu par cette société, vise à créer de nouvelles plantations forestières dans 18 périmètres forestiers de l'ex-complexe de la société de pâtes et papier de l'Angola (CCPA) dans la région de Benguela et de Huambo.

Appelé « Portas Abertas» (Portes ouvertes), cette initiative commerciale vise à démontrer le potentiel des projets de reboisement et de l'industrialisation de l'entreprise avec le remplacement et la replantation de nouvelles espèces d'arbres d'eucalyptus, de pins et de cèdres, dont les résultats pourront être vus dans les prochaines années.

S'adressant à l'Angop, le directeur général de la société « Estela da Floresta», Bernardo Freitas, a dit qu'il s'agissait du début d'une nouvelle ère pour son entreprise et le pays en particulier, ajoutant que la mise en œuvre du projet consistait à l'étude du sol, des espèces d'eucalyptus et d'autres espèces.

Selon lui, dans cette première phase 2017/2018, la société a préparé une superficie de 230 hectares qui seront boisés de 50.000 plantes d'eucalyptus dans Alto Catumbela, des 275 mille espèces prévues sur tout le projet, comprenant les provinces de Benguela et de Huambo.

Il a fait savoir que, au moment de la relance du projet Alto Catumbela, 11.000 eucalyptus avaient été plantés, dont la période de sylviculture pour son utilisation et l'exploitation de bois, l'industrialisation de pâte et de papier comprend entre huit et 15 ans.