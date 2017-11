Angola: Huíla - Interdiction d'exploitation des agrégats à Cristo Rei

L'Angola et l'Afrique du Sud entament des discussions officielles vendredi, à Pretoria, sous la direction des… Plus »

Les participants ont également analysé et approuvé les propositions des statuts organiques du gouvernement provincial de Huíla et des administrations municipales.

En ce qui concerne les travaux en cours dans la piscine de Nossa Senhora do Monte, dans le cadre du réaménagement du complexe touristique du même nom, il a été recommandé de faire les ajustements nécessaires pour que les travaux soient repris le plus tôt possible.

La recommandation a été faite dans le communiqué final de la deuxième réunion ordinaire du gouvernement provincial, qui a également appelé à la nécessité de mettre fin à l'attribution de terrain pour la construction autonome dans cette zone, comme des mesures de précaution relatives à la prévention de la nappe phréatique qui alimente la ville de Lubango, la flore et l'urbanisme entre les limites administratives de la municipalité de Lubango et de Humpata, à travers la commune de Palanca.

