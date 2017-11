Angola: Des directrices Régionales de l'UNFPA et de l'UNICEF analysent des questions de coopération

Luanda — Les directrices pour la Région Australe et Orientale du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) respectivement, Leila Pakkala et Julitta Onabanjo, sont à Luanda depuis ce jeudi en visite de travail de deux jours.

La délégation des responsables de ces deux institutions internationales vont durant leur séjour au pays analyser des questions liées à la situation de l'enfant et de la femme, ainsi que les actions de coopération avec l'Exécutif angolais.

La visite fait partie des actions de renforcement du compromis de ces deux agences de l' ONU d'appuyer le Gouvernement angolais à garantir le droit des enfants, des jeunes et des femmes angolaises, surtout, celles qui se trouvent dans la situation de vulnérabilité.

Leila Pakkala et Julitta Onabanjo ont déjá eu des rencontre de courtoisie avec certaines autorités du pays, notamment, le vice-président de la République, Bornito de Sousa, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, et la ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la femme, Vitória da Conceição.

Le gouvernement issu des dernières élections réalisées en août de cette année inclus dans ses priorités des secteurs qui influencent directement le développement des enfants et des femmes angolaises, notamment, l'amélioration de la qualité des services de santé, la réduction des asymétries sociales et l'éradication de la faim.

Les femmes, selon les données du dernier recensement de la population, forment la plus grande partie de la population du pays.