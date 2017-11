Ile Maurice: Vol à l'arraché - Le mari de la présumée victime a un malaise lors de l'acte et décède

Toutefois, la magistrate de la Bail and Remand Court a statué en faveur du présumé voleur. Zubeir Ruhomatally, qui a nié toutes les allégations, devra fournir une caution de Rs 7 000 chacune et signer une reconnaissance de dette de Rs 20 000.

La police a objecté à cette motion, soutenant que le mari de la victime a eu un malaise lorsque l'acte a été commis et qu'il est décédé à l'hôpital quelques jours après. La police soutient également que l'enquête n'a pas encore été bouclée et avance qu'elle ne peut révéler à ce stade le montant du butin emporté. Deux charges provisoires de vol sur la voie publique avec circonstances aggravantes ont été retenues contre Zubeir Ruhomatally.

Le jeune homme conteste, par le biais de son homme de loi, Me Rubesh Doomun, sa détention provisoire, devant la Bail and Remand Court. Sa motion a été débattue en cour ce jeudi 23 novembre.

