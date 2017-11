Ile Maurice: Election partielle - Vivek Pursun demande la démission des ministres Mahen Jhugroo et Prem Koonjoo

Vivek Pursun devait animer un meeting à La Louise, Quatre-Bornes, ce jeudi 23 novembre. Mais le candidat à l'élection partielle à Belle-Rose-Quatre-Bornes n'a pas obtenu l'autorisation de la police pour ce faire, n'ayant pas respecté le délai de sept jours. Remonté, il déclare qu'il a reporté son meeting à jeudi prochain.

Le candidat du Mauritius National Congress compte alors demander la démission de Mahen Jhugroo et Prem Koonjoo. Il estime que le ministre du Logement et des terres et celui de la Pêche «pa pé fer narnien». Vivek Pursun insiste : «Ils ne valent rien. Nek pé fer musical chair».

Le cas Soodhun

Vivek Pursun, qui a fait une déposition contre Showkutally Soodhun le 10 novembre à cause de ses propos à relent communal et qui a donné un further statement dans cette affaire lundi, annonce aussi qu'il dénoncera ce jour-là «des éléments additionnels dans le cas Soodhun».

Il confie qu'il est fier d'avoir «réussi à déboulonner le vice-Premier ministre Showkutally Soodhun qui était indéboulonnable». Il affirme qu'il le fera encore avec d'autres ministres. «Si mwa en déor Parlman mo fer Soodhun alé, mo donn ou garanti si mo rant dan Parlman, mo fer sa dé minis la alé.»