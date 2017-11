Afrique: La Cnuced pointe le manque d'accès à l'énergie dans les pays les plus pauvres

L'accès universel à l'énergie moderne serait-il un accélérateur de la croissance ? Il n'y aurait pas d'automaticité, selon Rolf Traeger, économiste à la Cnuced et coordonnateur du rapport. Seule certitude : le manque d'énergie moderne freine considérablement la croissance et rend difficile la transformation structurelle des économies.

Autres caractéristiques communes : des économies peu diversifiées et un accès extrêmement limité à l'électricité. Certains pays regorgent d'hydrocarbures et de minerais, qu'ils exportent souvent bruts, comme l'Angola, la République démocratique du Congo, le Tchad, la Zambie ou encore le Zimbabwe.

Trois indicateurs définissent les pays les moins avancés : le revenu national brut par habitant, le taux d'accès à l'éducation et aux services de santé, ainsi qu'un indice reflétant la capacité à résister aux chocs économiques et environnementaux.

La Cnuced (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) a publié ce jeudi 23 novembre son rapport 2017 sur les pays les plus pauvres du monde. Il y en a 47 aujourd'hui, dont 33 africains. La Cnuced s'est intéressée cette année à l'accès à l'énergie moderne dans ces pays.

