Congo-Kinshasa: Dépôt tardif du projet de budget 2018 - Tshibala entre démission et résistance

En guise de justification, Bruno Tshibala a imputé le retard déploré à la publication tardive du calendrier électoral et aux mesures économiques urgentes prises par son gouvernement. « Bruno Tshibala voulait se rassurer d'avoir suffisamment des moyens pour financer le processus électoral avec un budget qui affecte une part importante de ses ressources aux élections », commentent ses défenseurs. Une raison qui n'a pas convaincu la plupart de députés nationaux disposés à enclencher la procédure parlementaire visant sa destitution. Mais au-delà, la démarche risquerait d'impacter négativement le processus électoral si bien engagé avec la publication du calendrier par la Céni sur fond d'intrigues politiciennes souvent difficiles à dénouer. À la fin, l'examen du projet de budget 2018 a été renvoyé à une date ultérieure suite à une motion d'ordre du député Ekombe Mpetshi qui a proposé que l'on privilégie d'abord le vote de la loi sur la reddition de compte avant le budget, conformément à la Constitution, en ses articles 171, 172 et 173.

Alors qu'il était censé déposer au bureau de l'Assemblée nationale le projet de budget pour l'exercice 2018, le 15 septembre dernier dans la foulée de l'ouverture de la session parlementaire en cours, le Premier ministre s'est plié à cet exercice après deux mois. Ce qui, de l'avis des élus du peuple, est une preuve de manque de considération de sa part vis-à-vis de leur institution. Le député Henri Thomas Lokondo, qui a pris le dossier à son compte, en veut au Premier ministre et lui demande proprement de rendre le tablier dans les soixante-douze heures pour non respect des textes légaux. L'élu de Mbandaka s'est, en effet, déchaîné lors de la plénière du 22 novembre au cours de laquelle Bruno Tshibala et son équipe devraient présenter l'économie des prévisions budgétaires pour l'exercice 2018.

