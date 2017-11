Afrique de l'Ouest: L'OOAS invite les communicateurs à mieux s'engager dans la résolution des questions de santé

Elle a pour vision d'être reconnue par les Etats membres et la communauté internationale comme "instrument principal de l"intégration régionale en matière de santé pour des interventions et programmes efficaces avec un grand impact".

Pour Dr Crespin, "il y a des activités qui n'ont pas besoin de financement." Selon lui, "c'est juste une question de volonté et on peut le faire très rapidement, surtout avec les technologies qui permettent de passer rapidement l'information".

"On a besoin de vous pour mieux apprendre et mieux comprendre afin d'améliorer le travail que nous faisons au bénéfice des communautés", a-t-il ajouté.

En effet, "ce sont des éléments qui permettent d'apprécier ce que nous faisons et de pouvoir réajuster si besoin, puisque nous devons être le plus proche possible des populations, à travers des activités concrètes".

