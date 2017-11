Angola: Mise en relief de l'engagement du Lycée français en faveur de l'excellence

Luanda — La ministre de l'Education, Cândida Teixeira, a souligné jeudi l'engagement du Lycée français de Luanda Alioune Blondin Beye dans l'enseignement d'excellence et de modernité, facteurs qui permettront l'accès des nouveaux élèves et l'amélioration du processus d'enseignement, d'apprentissage et de formation des apprenants.

Cândida Teixeira a tenu ces propos à la cérémonie d'inauguration du nouvel édifice du Lycée français Alioune Blondin Beye, réalisée le même jour dans la capitale angolaise.

L'établissement scolaire dispose actuellement de 20 nouvelles salles de cours, totalisant 60 salles de classe pour plus de 900 élèves.

À son tour, l'ambassadeur de France en Angola, Sylvain Itté, a déclaré qu'en raison de la progression constante et de la croissance du Lycée, il était nécessaire de l'adapter pour recevoir et enseigner, dans des conditions optimales, car le nombre d'élèves devenait de plus en plus nombreux.

Dans son allocution, le diplomate a aussi rappelé que la France avait une coopération importante en Angola dans le domaine de l'éducation, qui dure depuis plus de 20 ans, réitérant que cet accord avait contribué à renforcer les relations entre le système éducatif français et angolais.