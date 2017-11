Congo-Brazzaville: Mise en service de la cimenterie Dangote à Mfila

La cimenterie Dangote emploie à ce jour cinq cents agents permanents et deux cent cinquante agents non permanents. Elle est la plus grande du pays et la deuxième dont dispose le groupe Dangote en Afrique centrale, après celle basée au Cameroun.

« Nous espérons que notre usine contribuera à réduire et à mettre fin aux importations de ciment au Congo et dans les autres pays environnants », a-t-il déclaré. Cette nouvelle cimenterie qui s'ajoute à celle de Loutété, vient conforter la vocation industrielle du département de la Bouenza, siège de l'industrie sucrière du pays basée à Nkayi.

Selon le milliardaire nigérian, Aliko Dangote, patron du groupe éponyme, le projet a valu un investissement de plus de 300 millions de dollars pour une production de 1,5 million de tonnes par an.

