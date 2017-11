L'objectif du Projet DIAF-JICA est que le suivi des ressources forestières soit assuré de façon adéquate, suivant le plan d'opération du système d'inventaire des ressources forestières nationales.

Le gouvernement de la RDC et le Japon ont, au cours d'un atelier organisé mercredi 22 novembre 2017 au Cercle français de Kinshasa, à Gombe, présenté des résultats obtenus dans le cadre du Projet de renforcement du système de monitoring des ressources forestières pour la promotion de la gestion durable des forets et REDD+ en République démocratique du Congo (DIAF-JICA Forêts). Plusieurs personnalités et parties prenantes au projet ont pris une part active à ces travaux.

Le ministère congolais de l'Environnement et Développement durable et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont collaboré dans la mise en œuvre du Projet DIAF-JICA Forêts qui s'étend sur une durée de cinq ans (2012-2017) sur base d'un accord entre la République démocratique du Congo et le Japon. Le projet développe le système provincial de surveillance forestière dans l'ex-Bandundu qui vise la promotion de la gestion durable des forêts et la REDD+.

Assurer le suivi

L'objectif visé par le projet est que le suivi des ressources forestières soit assuré de façon adéquate, suivant le plan d'opération du système d'inventaire des Ressources forestières nationales (RFN).

Comme le projet arrive à son terme à la fin de cette année, les participants à l'atelier ont été suffisamment informés des résultats obtenus pour en faire une large diffusion, en vue de poursuivre ce processus dans d'autres provinces.

Le coordonnateur de DIAF-JICA, François Kayembe a, à cette occasion, présenté les résultats obtenus dans le cadre du Projet DIAF-JICA. On note, entre autres résultats, « les cartes forestières de base de l'ex-province du Bandundu produites; modalités et procédures d'étude sur le terrain pour l'inventaire des RFN développées; une base de données RFN constituée et développée; un système d'inventaire des RFN avec un plan d'opération mis en place. Mais aussi, la méthodologie de détermination de Niveau d'émission de référence pour les forêts (NERF) est décrite ainsi que la procédure du système d'inventaire forestier ».

« Faire du NERF/N à l'échelle nationale »

Toutefois, il faut entendre par « ex-Bandundu », les trois nouvelles provinces issues du démembrement territorial, à savoir les provinces de Maï-Ndombe, du Kwilu et du Kwango.

D'après Tomoko Furuta, experte dans le cadre de ce projet, le taux de couverture forestière pour le Maï-Ndombe est de 71%, pour le Kwilu de 21% et pour le Kwango de 30%.

Selon elle, la proportion de changement annuel de la zone forêt de ces trois provinces, de 1995 à 2014, est de « -014% ». Pour conclure son intervention, Tomoko Furuta a insisté sur la « nécessité de prendre en compte les caractéristiques provinciales pour faire du NERF/N à l'échelle nationale ».

Le chef de Projet Shu Mizushina a fait remarquer que le projet DIAF précise que « Notre projet ne consiste pas à la mise en place des activités sur le terrain mais plutôt, de recueillir des données en vue d'entreprendre, en perspective, des activités de terrain ».

Par ailleurs, les participants à l'atelier ont émis le vœu de voir l'autorité politique tirer toutes les conséquences et s'approprier les résultats de ce projet qui sont, de leur point de vue, un « outil de travail très important pour le pays ».

Le Projet DIAF-JICA fait partie intégrante de l'engagement du Japon et est censé contribuer au renforcement du système national de surveillance des ressources forestières en République démocratique du Congo, rappelle-t-on.