Maroc: Les jeux vidéos réduiraient le risque de démence chez les personnes âgées

Munir El Haddadi se distingue plus dans les médias que sur la pelouse en ce moment à l'approche du tirage… Plus »

Les scientifiques ont mesuré les changements cognitifs juste après les cinq semaines d'entraînement aux exercices mentaux et ensuite tous les ans jusqu'à la cinquième année et une dernière fois dix ans après le début de la recherche. Ils ont évalué comment les participants effectuaient leurs différentes tâches quotidiennes en les interrogeant.

La complexité et la vitesse du jeu augmentent au fur et à mesure des progrès du sujet. Ce test vise à doper la capacité de réaction et de mémorisation. Les participants ont reçu au moins dix heures d'entraînement les cinq premières semaines de l'étude. Les autres participants ont été répartis en trois groupes. Le premier a effectué des exercices classiques de mémorisation, le second des exercices de raisonnement et le troisième a servi de groupe témoin.

Parus dans la revue "Alzheimer's and Dementia: Translational Research and Clinical Interventions", les résultats préliminaires de cette étude, qui a duré dix ans, avaient été dévoilés en juillet 2016 à la conférence internationale annuelle de l'Association d'Alzheimer à Toronto au Canada.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.